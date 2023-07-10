BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.07.2023 17:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/07/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169364
BIST
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17:596.277
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 90,20
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
17:5926,0724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0349
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
17:5928,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0798
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
17:591.611,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.611,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRYAT
|1.553,70
|471.433.154
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|AYCES
|200,30
|90.911.454
|% 9,99
|
|DERIM
|15,10
|105.806.171
|% 9,98
|
|BAKAB
|57,10
|38.389.820
|% 9,91
|
|RAYSG
|31,00
|80.417.871
|% -5,66
|
|YAPRK
|115,20
|71.989.456
|% -5,57
|
|SEKFK
|16,32
|411.767.464
|% -4,62
|
|EMNIS
|47,20
|827.992
|% -3,08
|
|SELGD
|8,54
|8.700.953
|% -3,06
|
|THYAO
|214,90
|8.421.897.418
|% -0,14
|
|EKGYO
|8,41
|4.483.548.014
|% -0,47
|
|ASELS
|61,65
|3.813.757.408
|% 4,40
|
|EREGL
|39,46
|3.535.554.469
|% 1,18
|
|TUPRS
|90,70
|3.296.619.011
|% -0,11
|
|EKGYO
|8,41
|4.483.548.014
|% -0,47
|
|ZOREN
|3,71
|1.282.740.475
|% 3,06
|
|PETKM
|16,58
|3.103.158.873
|% 4,08
|
|ADESE
|1,78
|306.811.938
|% 9,88
|
|YKBNK
|13,00
|2.330.237.531
|% 0,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0653
|26,0707
|% 0,13
|
|Euro
|28,6272
|28,6547
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,3033
|33,4703
|% -0,07
|
|Frank
|29,2170
|29,3930
|% 0,08
|
|Riyal
|6,9262
|6,9610
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,46
|
|Altın Gr.
|1.610
|1.610
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.393
|10.614
|-52,00
|
|Yarım
|5.196
|5.331
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.606
|2.666
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,27
|19,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|78,75
|78,75
|0,28
|