BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.07.2023 17:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/07/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170479
BIST
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18:056.363
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 92,52
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.387
18:0526,1089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0203
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
18:0528,7171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0649
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
18:051.620,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.620,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|545,80
|1.575.771.406
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|47.077.531
|% 10,00
|
|IZINV
|39,16
|169.849.951
|% 10,00
|
|DESA
|15,07
|69.244.520
|% 10,00
|
|ISATR
|364.331,00
|364.331
|% 10,00
|
|PRZMA
|33,84
|61.286.593
|% -10,00
|
|IHAAS
|24,30
|235.166.643
|% -10,00
|
|PEGYO
|6,84
|122.902.512
|% -9,88
|
|CANTE
|29,50
|1.506.115.723
|% -9,23
|
|EUKYO
|6,96
|5.583.371
|% -8,90
|
|THYAO
|215,30
|7.548.486.580
|% 0,33
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|ASTOR
|80,10
|6.197.940.653
|% -1,42
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,41
|3.533.883.177
|% 0,36
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,98
|848.766.623
|% 3,11
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0933
|26,1028
|% 0,05
|
|Euro
|28,6965
|28,7165
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,5785
|33,7469
|% 0,36
|
|Frank
|29,5224
|29,7002
|% 0,56
|
|Riyal
|6,9398
|6,9746
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|4,81
|
|Altın Gr.
|1.621
|1.622
|6,21
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.451
|10.651
|9,00
|
|Yarım
|5.225
|5.350
|5,00
|
|Çeyrek
|2.621
|2.675
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,20
|79,20
|1,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:56VANGD
Yüzde 6.42 oranında artışla 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 769, 777 adet işlem
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17:55IZINV
Yüzde 10.00 oranında artışla 39.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 437, 864 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, AKBNK, GARAN
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 102, 14 artarak (% 1.82 ) 5, 717
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, GEREL, DERIM, EUYO, TETMT, BNTAS, AVGYO, OYAYO, ONCSM, VKING