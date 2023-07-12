BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.07.2023 17:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/07/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171027
BIST
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18:056.342
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -20,88
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
18:0526,1526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0592
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
18:0529,1098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,3732
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,1269
En Düşük
28,3967
18:051.647,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 24,89
|Açılış
|: 1.647,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.647,85
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|43,12
|44.147.577
|% 10,00
|
|VKING
|46,42
|67.614.121
|% 10,00
|
|MSGYO
|8,48
|37.763.904
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|8.898.360
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.713.869
|% 9,99
|
|DIRIT
|7,20
|1.127.358
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|5.393.369
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.201.550.750
|% -9,97
|
|AVHOL
|139,10
|43.765.476
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|273.283.350
|% -9,96
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|THYAO
|210,90
|6.883.898.149
|% -2,04
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|SKBNK
|2,97
|1.117.398.480
|% -0,34
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1462
|26,1535
|% 0,23
|
|Euro
|29,1018
|29,1108
|% 1,30
|
|Sterlin
|33,8807
|34,0507
|% 0,65
|
|Frank
|30,0167
|30,1975
|% 1,50
|
|Riyal
|6,9501
|6,9849
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|25,22
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.647
|24,89
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.606
|10.825
|165,00
|
|Yarım
|5.303
|5.438
|83,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.719
|42,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|20,28
|20,30
|0,87
|
|B. Petrol
|79,81
|79,81
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 739, 716 adet işlem
-
17:58RAYSG
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 736, 354 adet işlem
-
17:57BIGCH
Yüzde 5.81 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 455 adet işlem
-
17:56BRKSN
Yüzde 9.51 oranında artışla 19.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 200, 675 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 43 artarak (% 0.34 ) 5, 731