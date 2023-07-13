BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.07.2023 17:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/07/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171584
BIST
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18:056.368
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 26,30
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.315
En Yüksek
6.437
18:0529,2192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1552
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
29,6556
En Düşük
29,0558
18:0529,3000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,2000
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,3000
En Düşük
29,2300
18:051.642,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,18
|Açılış
|: 1.642,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.639,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,07
|125.540.118
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|118.628.789
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,20
|80.572.501
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|25.946.974
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|8.235.725
|% 10,00
|
|AVHOL
|125,20
|11.371.666
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.919.450
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|34.022.684
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.607.973.326
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,66
|43.273.253
|% -9,88
|
|ASELS
|68,00
|11.006.930.886
|% 7,42
|
|ASTOR
|83,25
|9.168.455.954
|% 4,26
|
|THYAO
|209,50
|7.324.013.117
|% -0,66
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|EKGYO
|8,32
|3.846.893.578
|% -0,95
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,92
|933.309.597
|% -1,68
|
|AKBNK
|24,44
|5.219.289.602
|% 5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1828
|29,2192
|% 0,53
|
|Euro
|29,2500
|29,3000
|% 0,69
|
|Sterlin
|34,1169
|34,2880
|% 0,87
|
|Frank
|30,2826
|30,4650
|% 0,99
|
|Riyal
|6,9424
|6,9772
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-1,97
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.646
|1,74
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.608
|10.814
|-12,00
|
|Yarım
|5.304
|5.432
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.716
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,62
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|20,73
|20,75
|0,48
|
|B. Petrol
|80,55
|80,55
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:59A1CAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 725, 044 adet işlem
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Yüzde 9.87 oranında artışla 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 187, 679 adet işlem
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17:57TMPOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 37.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 865 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, HEKTS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, ASELS, GARAN