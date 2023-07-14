BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.07.2023 17:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/07/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 14 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172284
BIST
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18:056.438
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 69,39
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.446
18:0526,1891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1689
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
18:0529,4421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2137
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
18:051.647,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.647,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|21,56
|126.806.278
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|359.453.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|165.241.745
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|92.497.417
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.587.848
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|20.762.582
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|79.027.230
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|143.937.374
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|214.510.621
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|36.437.137
|% -9,94
|
|THYAO
|213,50
|8.272.042.944
|% 1,91
|
|ASELS
|69,50
|7.554.291.353
|% 2,21
|
|SISE
|49,22
|5.082.468.600
|% 2,76
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|ASTOR
|81,50
|3.847.955.357
|% -2,10
|
|YKBNK
|13,91
|3.187.965.983
|% -2,52
|
|EKGYO
|8,24
|1.828.757.884
|% -0,96
|
|ISCTR
|14,49
|3.226.206.399
|% -1,83
|
|SKBNK
|2,85
|483.243.468
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1555
|26,1891
|% 0,65
|
|Euro
|29,3757
|29,4421
|% 0,73
|
|Sterlin
|34,1933
|34,3648
|% 0,26
|
|Frank
|30,2353
|30,4174
|% 0,11
|
|Riyal
|6,9510
|6,9858
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,40
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,22
|
|Cumhuriyet
|10.950
|11.116
|-29,00
|
|Tam
|10.621
|10.844
|61,00
|
|Yarım
|5.311
|5.447
|30,00
|
|Çeyrek
|2.664
|2.724
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,96
|20,98
|0,14
|
|B. Petrol
|80,39
|80,39
|-0,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TNZTP
Yüzde 9.91 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 825, 747 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ASTOR
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 43 artarak (% 0.88 ) 5, 777
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, UMPAS, EDIP, OZRDN, ALCAR, BAYRK, HATEK, AVHOL, OTTO, CVKMD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, AVGYO, VANGD, BRKSN, IHAAS, KERVN, AYCES, IHEVA