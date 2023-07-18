BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.07.2023 17:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/07/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173173
BIST
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18:006.370
En Düşük
|Değişim
|: -3,48%
|| -229,98
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9229
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,5892
|Açılış
|: 27,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
18:0030,2935
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,7065
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
18:001.715,57
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 60,55
|Açılış
|: 1.715,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,64
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|57,75
|67.361.543
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|682.741.490
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|53.141.533
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|43.690.742
|% 10,00
|
|POLTK
|4.147,00
|55.183.686
|% 10,00
|
|VKING
|39,52
|22.700.046
|% -9,98
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|AVGYO
|7,77
|20.913.440
|% -9,97
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|81.491.687
|% -9,94
|
|THYAO
|213,90
|10.225.528.346
|% -2,24
|
|ASELS
|69,75
|9.389.077.597
|% -5,74
|
|TCELL
|44,76
|6.184.635.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,26
|5.549.476.163
|% 0,12
|
|TTKOM
|21,84
|5.343.905.108
|% -3,53
|
|EKGYO
|8,26
|5.549.476.163
|% 0,12
|
|YKBNK
|12,92
|3.491.442.946
|% -6,51
|
|TTKOM
|21,84
|5.343.905.108
|% -3,53
|
|PETKM
|16,05
|3.752.895.367
|% -2,25
|
|ODAS
|8,08
|1.792.474.200
|% -0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9049
|26,9264
|% 2,25
|
|Euro
|30,2384
|30,2704
|% 2,31
|
|Sterlin
|35,0940
|35,2700
|% 2,26
|
|Frank
|31,2455
|31,4337
|% 2,50
|
|Riyal
|7,1501
|7,1860
|% 2,16
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|27,77
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|60,46
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.202
|11.469
|518,00
|
|Yarım
|5.601
|5.761
|260,00
|
|Çeyrek
|2.809
|2.880
|130,00
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|21,69
|21,71
|0,67
|
|B. Petrol
|79,48
|79,48
|0,97
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, YKBNK
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -193, 71 kaybederek (% -3.27 ) 5, 732
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAYAS, ECZYT, KLRHO, FORTE, YEOTK, SAFKR, EUKYO, KERVN, ENSRI, RYSAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, VKFYO, VANGD, AVGYO, MTRYO, IZFAS
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17:59
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