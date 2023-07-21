BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
21.07.2023 17:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/07/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 21 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174253
BIST
'
17:576.692
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 10,03
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.618
En Yüksek
6.724
17:5726,9373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1903
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
17:5729,9845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1350
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
17:571.698,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.698,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler17:57
|SDTTR
|180,40
|1.581.874.846
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|1.077.361.036
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.461.830
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|59.835.013
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.443.354
|% 10,00
|
|MARKA
|13,70
|99.242.950
|% -9,99
|
|EUYO
|14,77
|1.072.568
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|20.644.574
|% -9,94
|
|AVGYO
|7,16
|14.347.335
|% -7,85
|
|KGYO
|57,45
|105.472.462
|% -7,64
|
|ASTOR
|97,70
|11.187.094.309
|% 8,92
|
|THYAO
|224,00
|6.997.654.129
|% -0,53
|
|TUPRS
|91,55
|4.593.175.265
|% 0,60
|
|EUPWR
|175,60
|3.801.267.965
|% 3,84
|
|ASELS
|72,05
|3.517.674.910
|% -2,17
|
|ZOREN
|3,98
|2.420.351.438
|% 7,28
|
|EKGYO
|8,26
|2.517.496.329
|% -2,94
|
|SKBNK
|3,00
|870.718.869
|% 1,69
|
|ODAS
|9,93
|2.697.534.067
|% 1,33
|
|CANTE
|20,76
|3.324.565.217
|% -4,33
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9288
|26,9373
|% 0,71
|
|Euro
|29,9699
|29,9845
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,4888
|34,6617
|% 0,47
|
|Frank
|30,9766
|31,1632
|% 0,73
|
|Riyal
|7,1640
|7,2000
|% 0,73
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-10,48
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|5,49
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.125
|11.250
|-59,00
|
|Yarım
|5.562
|5.651
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.825
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,37
|21,39
|0,08
|
|B. Petrol
|80,42
|80,42
|0,80
|
Seans Raporu
17:57
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17:59KONKA
Yüzde 4.20 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 289 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 3 kaybederek (% -0.05 ) 7, 300
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, SKBNK
-
17:57XU100
Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.10 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 236 adet işlem