BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.07.2023 17:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/07/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174700
BIST
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18:056.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 7,36
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.626
En Yüksek
6.808
18:0526,9517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0164
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
18:0529,8539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,1073
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,1032
En Düşük
29,8318
18:051.697,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,90
|Açılış
|: 1.697,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,62
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|106,70
|1.964.216.372
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|864.104.884
|% 10,00
|
|KONTR
|223,30
|2.827.157.367
|% 10,00
|
|YYLGD
|36,30
|660.574.355
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|18.198.360
|% 10,00
|
|KSTUR
|362,10
|2.120.164
|% -9,99
|
|BURCE
|191,40
|347.838.062
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|18.407.164
|% -9,96
|
|BURVA
|73,25
|224.522.724
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|2.129.929
|% -9,95
|
|THYAO
|221,80
|9.998.869.979
|% -0,81
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|TUPRS
|91,85
|5.626.153.589
|% 0,49
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|SASA
|60,75
|4.535.163.258
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,34
|1.958.791.875
|% 8,77
|
|EKGYO
|8,27
|3.171.674.993
|% -0,12
|
|ODAS
|10,59
|2.785.408.829
|% 2,32
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9452
|26,9513
|% -0,06
|
|Euro
|29,8552
|29,8746
|% -0,29
|
|Sterlin
|34,4454
|34,6181
|% -0,33
|
|Frank
|30,9834
|31,1700
|% -0,14
|
|Riyal
|7,1626
|7,1985
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-2,99
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.698
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.056
|11.182
|-127,00
|
|Yarım
|5.528
|5.617
|-63,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.808
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,45
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|21,15
|21,17
|-0,19
|
|B. Petrol
|82,25
|82,25
|1,37
|