BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.07.2023 17:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/07/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175063
BIST
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18:056.605
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -90,10
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
18:0526,8975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0443
|Açılış
|: 82,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 82,4800
|
27,0741
En Düşük
26,8590
18:0529,7539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0069
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9400
|
30,0771
En Düşük
29,6770
18:0521,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,25
|Açılış
|: 21,39
|
|Önceki Kapanış
|: 21,14
|
21,43
En Düşük
21,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|42,46
|105.139.145
|% 10,00
|
|BIENY
|57,75
|1.815.935.975
|% 10,00
|
|OZSUB
|22,00
|113.455.201
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|60.302.767
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.979,50
|620.279.039
|% 10,00
|
|AKFYE
|13,95
|1.197.461.592
|% -10,00
|
|EUYO
|11,97
|7.702.958
|% -10,00
|
|CANTE
|17,21
|2.679.071.773
|% -9,99
|
|KONTR
|201,00
|2.801.968.142
|% -9,99
|
|GESAN
|91,45
|4.350.087.266
|% -9,99
|
|ASTOR
|100,00
|13.216.281.584
|% -6,28
|
|THYAO
|217,30
|11.818.512.742
|% -2,03
|
|ASELS
|70,90
|6.607.382.809
|% 0,85
|
|EUPWR
|173,10
|6.057.603.765
|% -9,98
|
|TUPRS
|93,45
|5.561.254.218
|% 1,74
|
|ZOREN
|3,98
|1.379.793.071
|% -8,29
|
|YKBNK
|13,37
|4.399.195.656
|% 4,62
|
|EKGYO
|8,19
|2.056.022.068
|% -0,97
|
|KRDMD
|23,00
|5.300.127.963
|% 0,61
|
|ODAS
|9,86
|2.325.503.109
|% -6,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9021
|26,9179
|% -0,09
|
|Euro
|29,7325
|29,7954
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,5467
|34,7200
|% 0,16
|
|Frank
|31,0136
|31,2005
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1590
|7,1949
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|9,92
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.701
|4,77
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.076
|11.191
|37,00
|
|Yarım
|5.529
|5.621
|18,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.811
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|21,37
|21,39
|0,25
|
|B. Petrol
|83,07
|83,07
|0,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 37 kaybederek (% -0.72 ) 7, 184
-
17:59XU100
Endeks 6, 614 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 132, 928.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 78.50 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 451 adet işlem
-
17:58BOBET
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 165, 935 adet işlem
-
17:57KLRHO
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 892, 875 adet işlem