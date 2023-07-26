BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.07.2023 17:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/07/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175462
BIST
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18:056.744
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 138,82
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.744
18:0526,9138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0056
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
18:0529,8427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1203
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
18:051.704,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.704,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PASEU
|49,50
|562.837.215
|% 10,00
|
|EMKEL
|23,76
|108.544.596
|% 10,00
|
|KONYA
|4.224,00
|326.264.032
|% 10,00
|
|CMBTN
|668,90
|114.200.901
|% 10,00
|
|GSDHO
|4,51
|486.081.761
|% 10,00
|
|BURCE
|155,10
|694.014.499
|% -9,98
|
|MARKA
|12,94
|28.843.388
|% -6,44
|
|ADEL
|279,00
|188.168.897
|% -6,41
|
|ULUSE
|194,50
|244.465.840
|% -5,58
|
|LUKSK
|54,25
|14.605.467
|% -5,16
|
|ASTOR
|103,00
|10.442.663.405
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|THYAO
|224,10
|6.994.894.896
|% 3,13
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ASELS
|74,30
|5.566.334.153
|% 4,80
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.665.071.722
|% 1,59
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ODAS
|10,84
|2.312.983.586
|% 9,94
|
|CANTE
|17,64
|3.736.737.398
|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9222
|26,9286
|% 0,03
|
|Euro
|29,7933
|29,8091
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,6405
|34,8143
|% 0,07
|
|Frank
|31,0362
|31,2231
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1548
|7,1907
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,68
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.705
|4,20
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.117
|11.227
|55,00
|
|Yarım
|5.550
|5.640
|28,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.820
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,46
|21,49
|0,12
|
|B. Petrol
|82,84
|82,84
|-0,41
|