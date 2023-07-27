BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.07.2023 17:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/07/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175868
BIST
'
18:056.856
En Düşük
|Değişim
|: 1,66%
|| 112,25
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.856
18:0526,9535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0465
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
18:0529,6711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1824
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,6027
18:051.684,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -22,28
|Açılış
|: 1.684,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.682,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|255,20
|818.686.518
|% 10,00
|
|TUKAS
|9,57
|519.892.693
|% 10,00
|
|PASEU
|54,45
|611.728.209
|% 10,00
|
|GLBMD
|19,80
|21.892.971
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|122.284.300
|% 10,00
|
|PENTA
|27,18
|1.001.671.978
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|10.249.515
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,75
|2.490.322
|% -8,07
|
|EUYO
|12,14
|23.590.797
|% -7,33
|
|ATAGY
|8,09
|39.622.180
|% -5,05
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|THYAO
|228,50
|9.391.208.411
|% 1,96
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|KOZAA
|59,20
|6.947.364.192
|% -2,47
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,47
|3.394.910.068
|% 1,80
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|ISCTR
|14,37
|3.563.265.827
|% 2,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9449
|26,9535
|% 0,17
|
|Euro
|29,6477
|29,6711
|% -0,61
|
|Sterlin
|34,5309
|34,7040
|% -0,56
|
|Frank
|30,8926
|31,0787
|% -0,79
|
|Riyal
|7,1599
|7,1958
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-26,82
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.684
|-22,43
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.442
|-107,00
|
|Tam
|11.008
|11.126
|-129,00
|
|Yarım
|5.495
|5.588
|-66,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.794
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|20,92
|20,94
|-0,64
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|1,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALKA
Yüzde 4.89 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 338, 874 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 993, 780 adet işlem
-
17:57GLCVY
Yüzde 5.46 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 767 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 846 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 132, 609.00 milyon TL de
-
17:56OZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 113, 017 adet işlem