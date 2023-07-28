BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.07.2023 17:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/07/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176585
BIST
'
17:557.077
En Düşük
|Değişim
|: 3,22%
|| 220,68
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
17:5526,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0460
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
17:5529,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1769
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
17:551.697,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 13,15
|Açılış
|: 1.697,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.699,76
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler17:55
|KCHOL
|134,20
|4.990.854.051
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|509.457.040
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.415.641
|% 10,00
|
|POLTK
|5.890,30
|73.835.497
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.177.219
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.414.183
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|PENTA
|24,48
|2.332.557.988
|% -9,93
|
|ITTFH
|4,92
|197.033.670
|% -9,89
|
|THYAO
|235,70
|11.744.607.133
|% 3,15
|
|YKBNK
|14,13
|9.902.712.372
|% 7,13
|
|SAHOL
|58,05
|5.888.808.299
|% 5,83
|
|KOZAL
|28,30
|5.645.515.379
|% 2,69
|
|ASTOR
|101,00
|5.552.651.857
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,13
|9.902.712.372
|% 7,13
|
|EKGYO
|8,55
|5.210.670.349
|% 0,94
|
|SKBNK
|3,14
|1.334.130.349
|% 5,02
|
|ISCTR
|15,16
|4.939.514.743
|% 5,50
|
|PETKM
|17,63
|5.479.993.674
|% 4,82
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9397
|26,9481
|% 0,17
|
|Euro
|29,7193
|29,7310
|% 0,60
|
|Sterlin
|34,5435
|34,7167
|% 0,52
|
|Frank
|30,9204
|31,1067
|% 0,18
|
|Riyal
|7,1627
|7,1986
|% 0,04
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|14,64
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.696
|11,53
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.066
|11.153
|10,00
|
|Yarım
|5.525
|5.602
|5,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.801
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,03
|0,12
|
|B. Petrol
|83,48
|83,48
|-0,31
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
-
17:58CIMSA
Yüzde 7.39 oranında artışla 185.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 469 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
-
17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem