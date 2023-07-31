BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
31.07.2023 17:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
31/07/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 31 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177447
BIST
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18:057.217
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 149,68
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
18:0526,9159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0394
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
18:0529,6173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0206
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5633
18:051.702,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.702,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|64,35
|596.509.957
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|384.983.489
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|836.238.117
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.430.188.417
|% 10,00
|
|AYDEM
|19,80
|366.840.470
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|376.337.346
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|433.971.996
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|15.220.806
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|5.152.034
|% -9,96
|
|ISKUR
|1.000.000,00
|1.000.000
|% -9,09
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|THYAO
|234,30
|9.249.888.433
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|SISE
|53,40
|7.223.588.554
|% 6,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.695.661.368
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,69
|5.637.401.238
|% 2,24
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,30
|1.522.911.254
|% 5,91
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,11
|4.431.346.929
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9104
|26,9159
|% 0,15
|
|Euro
|29,5965
|29,6173
|% -0,07
|
|Sterlin
|34,4606
|34,6334
|% 0,10
|
|Frank
|30,7842
|30,9697
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1528
|7,1886
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,12
|
|Altın Gr.
|1.703
|1.703
|9,80
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.063
|11.167
|24,00
|
|Yarım
|5.536
|5.609
|12,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.804
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|21,43
|21,45
|0,40
|
|B. Petrol
|85,39
|85,39
|0,98
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FORMT
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17:58XU100
Endeks 7, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 22 üstünde . İşlem hacmi 165, 505.00 milyon TL de
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17:56MANAS
Yüzde 6.33 oranında artışla 10.41 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 911, 090 adet işlem
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17:54AKENR
Yüzde 5.48 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 506, 867 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, PGSUS, TAVHL