BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.08.2023 17:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/08/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 07 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181583
BIST
'
18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 69,53
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.494
18:0527,0062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0922
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
18:0529,7486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0820
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
18:051.679,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,74
|Açılış
|: 1.679,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.676,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIPAZ
|28,60
|26.766.999
|% 10,00
|
|KONKA
|55,55
|332.012.726
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,16
|502.003.544
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|433.404
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.100.000,00
|2.100.000
|% 10,00
|
|AKSUE
|37,80
|253.765.466
|% -10,00
|
|UZERB
|224,90
|2.697.900
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|34.987.367
|% -9,96
|
|ZEDUR
|95,80
|364.647.485
|% -9,96
|
|MRSHL
|685,00
|129.786.839
|% -8,53
|
|THYAO
|266,90
|16.062.815.004
|% 7,27
|
|SASA
|58,75
|6.221.972.134
|% -8,06
|
|KLSER
|53,50
|5.815.754.311
|% 9,95
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|PETKM
|19,02
|3.518.265.486
|% 5,20
|
|ISCTR
|16,17
|2.855.207.935
|% 0,68
|
|ADESE
|1,89
|293.853.882
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9983
|27,0076
|% 0,35
|
|Euro
|29,7284
|29,7417
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,3761
|34,5485
|% 0,47
|
|Frank
|30,7654
|30,9507
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1767
|7,2127
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-8,10
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|28,00
|
|Tam
|11.037
|11.135
|31,00
|
|Yarım
|5.523
|5.593
|15,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.797
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,10
|-0,37
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|-0,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVHOL
Yüzde 9.97 oranında artışla 123.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 193, 376 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 31 artarak (% 0.95 ) 6, 655
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, ASGYO, BVSAN, IMASM, VAKKO, BRKVY, VKFYO, ALCTL, SAMAT, KLSER
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, EDIP, UZERB
-
17:58
RUBNS, KENT, FADE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında