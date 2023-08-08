BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.08.2023 17:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/08/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 08 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182163
BIST
'
17:407.419
En Düşük
|Değişim
|: -0,68%
|| -51,11
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
17:4027,0169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0545
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
17:4029,6056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0787
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
17:401.676,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,11
|Açılış
|: 1.676,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler17:38
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.555.936.063
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|324.795.771
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|101.812.655
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|6.283.340
|% 9,99
|
|AKSUE
|34,02
|385.996.969
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|TKNSA
|26,48
|394.962.700
|% -9,00
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|KORDS
|84,20
|523.270.661
|% -8,13
|
|THYAO
|259,90
|12.207.818.949
|% -2,62
|
|ASTOR
|115,80
|7.258.625.712
|% 7,92
|
|KOZAL
|27,94
|5.805.276.439
|% 2,19
|
|YKBNK
|14,71
|4.630.215.715
|% -0,88
|
|ISCTR
|16,04
|4.513.019.760
|% -0,80
|
|YKBNK
|14,71
|4.630.215.715
|% -0,88
|
|SKBNK
|3,18
|899.604.967
|% 2,25
|
|EKGYO
|8,95
|2.534.640.414
|% -1,97
|
|ISCTR
|16,04
|4.513.019.760
|% -0,80
|
|ADESE
|1,97
|457.179.302
|% 4,23
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0094
|27,0152
|% 0,20
|
|Euro
|29,5900
|29,6078
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,2451
|34,4169
|% -0,43
|
|Frank
|30,7082
|30,8932
|% -0,27
|
|Riyal
|7,1808
|7,2168
|% 0,14
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-5,70
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-4,27
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.184
|11.284
|138,00
|
|Yarım
|5.596
|5.668
|69,00
|
|Çeyrek
|2.798
|2.834
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,85
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,80
|-0,29
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|-0,76
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:53DZGYO
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 034, 836 adet işlem
-
17:51YAYLA
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 551, 647 adet işlem
-
17:50MAKTK
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 775, 783 adet işlem
-
17:49XU100
Endeks 7, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 33 altında . İşlem hacmi 123, 984.00 milyon TL de
-
17:48SELVA
Yüzde -7.77 oranında düşüşle 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 820, 838 adet işlem