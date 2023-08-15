BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.08.2023 17:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/08/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185663
BIST
'
18:057.691
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -46,63
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.550
En Yüksek
7.795
18:0527,0588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0521
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0085
18:0529,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0866
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6558
En Düşük
29,4400
18:051.657,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.657,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.662,91
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|77,00
|29.298.038
|% 10,00
|
|DAPGM
|52,25
|86.828.583
|% 10,00
|
|TMSN
|74,80
|544.393.118
|% 10,00
|
|FZLGY
|16,28
|727.802.309
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|189.128.265
|% 10,00
|
|BRLSM
|30,46
|1.113.812.884
|% -9,99
|
|PARSN
|104,50
|472.775.036
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|544.294.283
|% -9,98
|
|ONCSM
|236,40
|555.314.827
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% -9,76
|
|ASTOR
|139,40
|11.690.834.597
|% -0,43
|
|THYAO
|259,70
|10.272.685.128
|% -0,65
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 4,10
|
|AKBNK
|30,36
|7.129.007.502
|% 0,53
|
|GESAN
|103,30
|5.435.623.486
|% -2,18
|
|ZOREN
|4,98
|3.067.741.829
|% 9,93
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% -9,76
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 4,10
|
|SKBNK
|3,96
|1.516.311.862
|% -1,98
|
|ISCTR
|17,39
|4.827.754.220
|% 2,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0535
|27,0615
|% 0,20
|
|Euro
|29,5587
|29,5835
|% 0,37
|
|Sterlin
|34,3571
|34,5294
|% 0,60
|
|Frank
|30,7203
|30,9054
|% 0,30
|
|Riyal
|7,1933
|7,2294
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-1,77
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.659
|2,45
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.101
|11.191
|-15,00
|
|Yarım
|5.568
|5.621
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.811
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,67
|0,04
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-1,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -144, 12 kaybederek (% -1.72 ) 8, 220
-
17:59XU100
Endeks 7, 613 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 134, 188.00 milyon TL de
-
17:59GENIL
Yüzde -6.61 oranında düşüşle 62.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 435 adet işlem
-
17:58ADESE
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 528, 553, 642 adet işlem
-
17:57ULUFA
Yüzde -8.13 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 471, 577 adet işlem