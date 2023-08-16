BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.08.2023 17:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/08/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186064
BIST
'
18:057.662
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -28,49
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
18:0527,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0237
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
18:0529,5089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
18:051.654,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.654,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|146,30
|30.955.469
|% 10,00
|
|AYEN
|41,62
|122.437.526
|% 9,99
|
|GARFA
|80,40
|95.016.397
|% 9,99
|
|MERKO
|10,58
|153.568.997
|% 9,98
|
|NUHCM
|199,50
|183.592.045
|% 9,98
|
|PRKAB
|36,26
|306.763.455
|% -8,53
|
|EMKEL
|32,24
|44.551.262
|% -7,62
|
|ISKUR
|1.090.000,00
|1.090.000
|% -6,84
|
|KERVN
|1,30
|2.543.899
|% -6,47
|
|SELEC
|50,00
|202.581.259
|% -6,37
|
|TUPRS
|119,20
|8.556.005.034
|% 4,20
|
|THYAO
|254,50
|7.494.586.722
|% -2,00
|
|PETKM
|19,60
|5.780.914.782
|% 0,98
|
|ASELS
|74,50
|5.124.175.177
|% -5,70
|
|KRDMD
|26,12
|5.041.588.164
|% 3,00
|
|ZOREN
|4,93
|3.165.500.566
|% -1,00
|
|ADESE
|2,01
|965.190.483
|% -9,46
|
|SKBNK
|4,12
|1.451.782.846
|% 4,04
|
|EKGYO
|8,87
|3.070.063.369
|% 3,99
|
|ODAS
|12,80
|3.850.482.168
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0746
|27,0863
|% 0,11
|
|Euro
|29,4918
|29,5071
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,3868
|34,5592
|% 0,43
|
|Frank
|30,6770
|30,8618
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1964
|7,2325
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-1,57
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|0,67
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.072
|11.158
|-26,00
|
|Yarım
|5.553
|5.605
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.802
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,52
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,60
|19,62
|0,04
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ORCAY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 762, 672 adet işlem
-
17:58EDATA
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 098, 097 adet işlem
-
17:57MARKA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 316 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 688 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 134, 316.00 milyon TL de
-
17:55ORGE
Yüzde -9.18 oranında düşüşle 41.96 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 509 adet işlem