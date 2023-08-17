BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.08.2023 17:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/08/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186486
BIST
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18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,0971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0541
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
18:0529,5260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0891
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
18:051.651,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.651,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.658,55
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.644
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|160.334.429
|% 10,00
|
|SNICA
|34,76
|415.925.593
|% 10,00
|
|CVKMD
|393,80
|773.680.235
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|689.443.678
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.356.388
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.197.081
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|223.346.270
|% -6,67
|
|OZSUB
|26,98
|100.200.670
|% -6,25
|
|MTRYO
|7,50
|7.628.137
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.799.758.872
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.529.666.792
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.488.175.231
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.128.587.697
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.410.788.277
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.515.729.436
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.744.705.107
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.707.277.385
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0914
|27,0979
|% 0,20
|
|Euro
|29,4973
|29,5229
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,4579
|34,6308
|% 0,28
|
|Frank
|30,7250
|30,9101
|% 0,27
|
|Riyal
|7,2051
|7,2412
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|2,86
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|4,34
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.066
|11.148
|24,00
|
|Yarım
|5.550
|5.600
|13,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.800
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,27
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
-
17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
-
17:55PKART
Yüzde 9.83 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 455 adet işlem
-
17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
-
17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem