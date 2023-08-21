BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
21.08.2023 17:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/08/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 21 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187701
BIST
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17:577.797
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 283,35
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.820
17:5727,1662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0973
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
17:5729,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1351
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6757
En Düşük
29,1877
17:571.648,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.648,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.658,50
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler17:55
|DOHOL
|14,74
|2.394.601.787
|% 10,00
|
|TUPRS
|139,70
|10.655.437.033
|% 10,00
|
|AKGRT
|4,84
|417.824.037
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|7.573.500
|% 10,00
|
|EKSUN
|96,80
|977.220.340
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|63.108.996
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|245.359.235
|% -9,98
|
|RUBNS
|42,72
|809.722.860
|% -9,49
|
|BRMEN
|3,32
|1.245.525
|% -7,78
|
|CMENT
|124,00
|3.352.459
|% -7,05
|
|EREGL
|44,62
|12.143.115.287
|% 6,49
|
|THYAO
|258,90
|11.313.871.624
|% 2,98
|
|TUPRS
|139,70
|10.655.437.033
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,38
|7.487.984.357
|% -0,98
|
|TTKOM
|23,20
|6.431.464.728
|% 6,91
|
|YKBNK
|16,06
|6.011.377.453
|% 1,01
|
|SKBNK
|4,03
|1.391.829.141
|% 0,25
|
|EKGYO
|9,00
|2.912.146.271
|% 5,26
|
|TTKOM
|23,20
|6.431.464.728
|% 6,91
|
|EREGL
|44,62
|12.143.115.287
|% 6,49
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1612
|27,1675
|% 0,36
|
|Euro
|29,5990
|29,6079
|% 0,46
|
|Sterlin
|34,4774
|34,6503
|% 0,32
|
|Frank
|30,7192
|30,9043
|% 0,49
|
|Riyal
|7,2208
|7,2571
|% 0,32
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|-2,81
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.648
|3,03
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.102
|11.192
|64,00
|
|Yarım
|5.568
|5.622
|33,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.811
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|0,25
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,07
|
Seans Raporu
17:55
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17:58XU100
Endeks 7, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 87 üstünde . İşlem hacmi 157, 485.00 milyon TL de
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17:58PAPIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 110, 078 adet işlem
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17:57TEZOL
Yüzde 7.26 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 465, 180 adet işlem
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17:55GSDHO
Yüzde 7.72 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 444, 792 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, BIMAS