BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.08.2023 17:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/08/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188724
BIST
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17:177.640
En Düşük
|Değişim
|: 0,49%
|| 37,50
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:1725,7626
En Yüksek
|Değişim
|: -5,25%
|| -1,4267
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:1728,0797
En Yüksek
|Değişim
|: -4,90%
|| -1,4466
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:171.587,36
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -86,88
|Açılış
|: 1.587,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:15
|GARAN
|54,45
|6.574.494.393
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.054.416
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|291,30
|2.526.198.563
|% -11,19
|
|PCILT
|31,32
|337.130.371
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.224.967.612
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|210.308.302
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.076.030
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.066.138.565
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,19
|13.123.359.153
|% 8,34
|
|THYAO
|237,00
|12.302.165.166
|% -1,13
|
|AKBNK
|30,38
|11.113.677.437
|% 9,83
|
|KLSER
|115,20
|10.432.977.239
|% -9,58
|
|YKBNK
|16,91
|14.066.138.565
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,19
|13.123.359.153
|% 8,34
|
|EKGYO
|8,59
|5.009.972.595
|% -4,34
|
|SKBNK
|4,17
|2.107.391.968
|% 6,11
|
|AKBNK
|30,38
|11.113.677.437
|% 9,83
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7133
|25,7535
|% -5,28
|
|Euro
|27,8673
|28,0750
|% -4,92
|
|Sterlin
|32,4089
|32,5714
|% -6,00
|
|Frank
|29,0525
|29,2275
|% -5,80
|
|Riyal
|6,8337
|6,8680
|% -5,41
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|4,35
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-89,15
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.754
|11.039
|-325,00
|
|Yarım
|5.394
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.688
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-0,02
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:29RAYSG
Yüzde 6.35 oranında artışla 46.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 205 adet işlem
-
17:28AKBNK
Yüzde 9.76 oranında artışla 30.36 lira fiyatla işlem gören hissede 375, 255, 595 adet işlem
-
17:27ONCSM
Yüzde 10.00 oranında artışla 202.40 lira fiyatla işlem gören hissede 646, 780 adet işlem
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 4 artarak (% 0.53 ) 6, 733
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, OFSYM, PARSN, DOKTA, TBORG, TURSG, BYDNR, TATEN, ONCSM, GARAN