BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.08.2023 17:42
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/08/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190289
BIST
'
17:597.907
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -34,60
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.866
En Yüksek
8.014
17:5926,6282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1698
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6359
En Düşük
25,9709
17:5928,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3058
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9385
En Düşük
28,1807
17:591.655,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 20,69
|Açılış
|: 1.655,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.658,48
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|604,10
|740.099.972
|% 10,00
|
|GUBRF
|344,40
|4.329.091.856
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|28.400.564
|% 10,00
|
|KMPUR
|85,80
|987.841.647
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.272.054
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|3.443.707
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|6.579.808
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.163.389.244
|% -9,93
|
|EGEPO
|18,85
|158.033.851
|% -9,89
|
|QNBFB
|103,00
|9.128.169
|% -9,25
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|TUPRS
|142,20
|7.905.154.461
|% -3,13
|
|THYAO
|247,90
|7.146.630.032
|% -3,16
|
|KCHOL
|145,00
|6.719.904.141
|% 2,84
|
|ASTOR
|136,20
|6.660.933.802
|% 0,52
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|SKBNK
|4,28
|1.417.725.206
|% 3,63
|
|EKGYO
|8,55
|2.616.615.894
|% 0,12
|
|YKBNK
|16,34
|4.815.771.173
|% -1,98
|
|ZOREN
|4,69
|1.047.116.806
|% -3,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5904
|26,6282
|% 0,64
|
|Euro
|28,8018
|28,9385
|% 1,07
|
|Sterlin
|33,4848
|33,6527
|% 0,68
|
|Frank
|30,1282
|30,3097
|% 1,01
|
|Riyal
|7,0723
|7,1078
|% 0,53
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|14,21
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|22,07
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|11.009
|11.136
|50,00
|
|Yarım
|5.517
|5.589
|25,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.796
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,21
|0,57
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,30
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 26 kaybederek (% -0.89 ) 6, 952
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, CRFSA, BYDNR, ADEL, ELITE, OFSYM, DURDO, KZGYO, CRDFA, OYLUM
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTLEV, KENT, QNBFL, TETMT
-
17:59
MIPAZ, DIRIT, ULUFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MNDRS, KSTUR, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında