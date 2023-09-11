BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.09.2023 17:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/09/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193913
BIST
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18:058.146
En Düşük
|Değişim
|: -2,15%
|| -178,81
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.127
En Yüksek
8.404
18:0526,8787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0422
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
18:0528,9083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1787
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
18:051.661,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.661,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYGYO
|23,76
|125.640.321
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|3.162.623
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.511.895
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|81.608.009
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|5.583.019
|% 10,00
|
|ENERY
|184,60
|3.865.550.118
|% -10,00
|
|IZENR
|58,05
|913.106.762
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|220.783.660
|% -10,00
|
|IDEAS
|59,40
|41.332.334
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|87.818.986
|% -10,00
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|THYAO
|234,50
|7.003.318.332
|% -3,62
|
|KZGYO
|48,80
|6.361.108.406
|% 9,96
|
|SISE
|54,60
|6.193.285.046
|% 1,30
|
|ISCTR
|22,80
|5.931.894.617
|% -7,69
|
|ZOREN
|5,07
|2.985.196.576
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,03
|3.917.204.333
|% -4,75
|
|SKBNK
|5,79
|1.943.199.276
|% 4,89
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|YKBNK
|16,27
|4.499.545.165
|% -5,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8714
|26,8787
|% 0,16
|
|Euro
|28,8886
|28,9083
|% 0,62
|
|Sterlin
|33,5281
|33,6963
|% 0,51
|
|Frank
|30,0520
|30,2331
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1441
|7,1799
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|5,78
|
|Cumhuriyet
|11.305
|11.476
|27,00
|
|Tam
|11.042
|11.146
|37,00
|
|Yarım
|5.538
|5.596
|20,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.798
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,92
|19,96
|0,16
|
|B. Petrol
|90,67
|90,67
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLSYN
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 176, 227 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 8, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 24 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
17:58BRSAN
Yüzde -8.46 oranında düşüşle 652.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 071 adet işlem
-
17:57KLSER
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 98.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 170, 020 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 659, 899 adet işlem