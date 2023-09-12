BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.09.2023 17:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/09/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194210
BIST
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18:058.160
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,41
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.276
18:0526,8917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0254
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,4343
18:0528,9060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0049
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,3974
18:051.653,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,82
|Açılış
|: 1.653,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.626,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|150,70
|1.194.162.996
|% 10,00
|
|METUR
|10,34
|135.764.154
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|151.936.786
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|67.026.549
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|115.434.376
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.612.800.364
|% -10,00
|
|TATEN
|65,35
|563.607.619
|% -9,99
|
|SNPAM
|41,26
|14.276.088
|% -9,99
|
|ULAS
|18,47
|9.714.038
|% -9,99
|
|SKBNK
|5,23
|1.870.521.043
|% -9,67
|
|THYAO
|236,00
|8.282.209.001
|% 0,64
|
|KOZAL
|31,60
|6.727.178.849
|% -3,66
|
|ENKAI
|38,18
|5.961.647.167
|% 9,97
|
|ASTOR
|140,60
|5.705.645.225
|% 1,15
|
|ISCTR
|22,22
|5.570.805.328
|% -2,54
|
|ZOREN
|4,92
|2.095.739.747
|% -2,96
|
|SKBNK
|5,23
|1.870.521.043
|% -9,67
|
|EKGYO
|8,87
|2.842.407.739
|% -1,77
|
|YKBNK
|16,19
|4.325.417.699
|% -0,49
|
|ISCTR
|22,22
|5.570.805.328
|% -2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8801
|26,8917
|% 0,09
|
|Euro
|28,7922
|28,9060
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,4599
|33,6277
|% -0,11
|
|Frank
|30,0442
|30,2252
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1475
|7,1833
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-10,00
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|-6,67
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.022
|11.131
|-22,00
|
|Yarım
|5.528
|5.588
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.794
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,94
|19,97
|0,02
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|1,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59XU100
Endeks 8, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 135, 816.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde 8.79 oranında artışla 52.85 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 069, 925 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, AKBNK, ISCTR
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 56 artarak (% 0.33 ) 7, 153
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, ALFAS, QNBFB, ASUZU, NUHCM, METUR, KENT, GLCVY, ISBTR, COSMO