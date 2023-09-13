BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.09.2023 17:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/09/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194578
BIST
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18:008.014
En Düşük
|Değişim
|: -1,79%
|| -145,78
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
7.978
En Yüksek
8.236
18:0026,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1077
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
18:0028,9715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0515
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
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29,2851
En Düşük
28,8588
18:001.657,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.657,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
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1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRKVY
|50,05
|80.187.970
|% 10,00
|
|SRVGY
|326,70
|201.782.629
|% 10,00
|
|EBEBK
|74,80
|50.850.985
|% 10,00
|
|AYCES
|481,80
|254.937.598
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|136.081.338
|% 10,00
|
|LINK
|86,85
|187.995.354
|% -10,00
|
|OFSYM
|77,95
|202.836.348
|% -9,99
|
|SNPAM
|37,14
|6.154.135
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.947.669.668
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|634.897.129
|% -9,95
|
|SISE
|55,20
|10.182.529.067
|% 1,75
|
|ENKAI
|36,98
|7.871.254.838
|% -3,14
|
|YKBNK
|16,36
|5.696.431.624
|% 1,05
|
|THYAO
|231,80
|5.588.357.273
|% -1,78
|
|EREGL
|43,98
|4.685.360.321
|% -3,55
|
|YKBNK
|16,36
|5.696.431.624
|% 1,05
|
|EKGYO
|8,50
|2.594.512.545
|% -4,17
|
|ZOREN
|4,82
|1.390.613.402
|% -2,03
|
|SKBNK
|5,50
|1.324.848.292
|% 5,16
|
|AKGRT
|6,07
|1.445.493.274
|% 7,24
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9441
|26,9504
|% 0,40
|
|Euro
|28,9587
|28,9715
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,5635
|33,7318
|% 0,29
|
|Frank
|30,0663
|30,2474
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1615
|7,1974
|% 0,29
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-1,08
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|4,18
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.029
|11.117
|-40,00
|
|Yarım
|5.531
|5.582
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.791
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,38
|92,38
|0,32
|