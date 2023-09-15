BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.09.2023 17:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/09/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195401
BIST
'
18:057.962
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -156,77
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
7.962
En Yüksek
8.139
18:0526,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0666
|Açılış
|: 26,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
18:0528,8175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0999
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
18:051.673,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 17,98
|Açılış
|: 1.672,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|52,80
|450.434.181
|% 10,00
|
|TATEN
|58,30
|503.966.478
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|221.890.879
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.019.393
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|79.079.020
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|456.698.806
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|5.007.861
|% -9,99
|
|HUBVC
|9,85
|95.344.057
|% -8,80
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|VKFYO
|24,92
|135.997.525
|% -7,36
|
|THYAO
|227,10
|8.573.719.849
|% -4,78
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|KOZAL
|29,78
|5.053.132.882
|% -4,61
|
|YKBNK
|16,07
|4.823.986.892
|% -0,43
|
|TUPRS
|141,50
|4.212.671.761
|% -2,08
|
|YKBNK
|16,07
|4.823.986.892
|% -0,43
|
|ZOREN
|4,79
|1.400.916.732
|% -0,42
|
|VAKBN
|14,35
|2.954.619.378
|% 2,79
|
|ODAS
|12,28
|2.317.896.700
|% 9,94
|
|HALKB
|16,92
|3.019.089.106
|% 5,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9759
|26,9834
|% 0,24
|
|Euro
|28,8131
|28,8235
|% 0,37
|
|Sterlin
|33,3470
|33,5142
|% 0,05
|
|Frank
|29,9675
|30,1480
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1719
|7,2079
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|16,74
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|16,01
|
|Cumhuriyet
|11.320
|11.491
|104,00
|
|Tam
|11.059
|11.160
|27,00
|
|Yarım
|5.547
|5.603
|13,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.802
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|20,11
|20,13
|0,50
|
|B. Petrol
|93,49
|93,49
|-0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TAVHL
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 113.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 893, 943 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, EREGL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 25 kaybederek (% -1.45 ) 7, 020
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TRILC, MARTI, RTALB, MMCAS, OFSYM, DIRIT, SNPAM, ALCAR, OYLUM
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMKEL, ATSYH, INGRM, QNBFL