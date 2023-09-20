BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.09.2023 17:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/09/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196488
BIST
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18:057.720
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -64,19
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.706
En Yüksek
7.898
18:0527,0365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0317
|Açılış
|: 26,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,8791
18:0528,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1548
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,7811
18:051.689,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 11,53
|Açılış
|: 1.689,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.691,53
En Düşük
1.673,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|435,60
|7.733.070
|% 10,00
|
|GARFA
|83,60
|47.875.912
|% 10,00
|
|YONGA
|44,66
|1.932.478
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|520.426.707
|% 10,00
|
|SANFM
|25,74
|30.994.365
|% 10,00
|
|PEGYO
|8,37
|88.968.732
|% -10,00
|
|INGRM
|437,90
|738.350.007
|% -9,99
|
|SRVGY
|270,50
|23.126.398
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|4.091.245
|% -9,96
|
|RTALB
|16,55
|349.473.988
|% -9,07
|
|THYAO
|223,30
|11.025.147.436
|% 2,15
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|TUPRS
|141,30
|3.939.158.919
|% -2,48
|
|AKBNK
|29,60
|3.920.695.219
|% 2,14
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|ZOREN
|4,54
|1.060.530.691
|% -2,78
|
|EKGYO
|7,80
|1.671.020.507
|% -1,14
|
|ADESE
|2,13
|410.708.428
|% 9,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0325
|27,0365
|% 0,12
|
|Euro
|28,9791
|28,9969
|% 0,54
|
|Sterlin
|33,3945
|33,5620
|% 0,05
|
|Frank
|30,0842
|30,2654
|% 0,38
|
|Riyal
|7,1854
|7,2214
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|12,07
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|12,40
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.090
|11.210
|44,00
|
|Yarım
|5.562
|5.628
|22,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.814
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,43
|0,27
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|-0,12
|