BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
22.09.2023 17:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
22/09/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 22 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196907
BIST
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18:058.039
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 38,72
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.981
En Yüksek
8.094
18:0527,1732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0526
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1740
En Düşük
27,0615
18:0528,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0678
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
18:051.683,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,54
|Açılış
|: 1.683,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.685,02
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOKNR
|30,80
|702.160.731
|% 10,00
|
|FONET
|20,68
|68.999.151
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.922.776
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TETMT
|2.145,00
|58.305.037
|% 10,00
|
|SUMAS
|234,00
|1.061.190
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.718.231.804
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,00
|90.519.820
|% -9,75
|
|AYCES
|408,00
|53.564.107
|% -9,11
|
|MTRYO
|7,51
|5.862.331
|% -8,41
|
|TUPRS
|154,10
|9.959.440.426
|% 4,26
|
|ISCTR
|24,90
|8.910.355.275
|% 7,61
|
|ASTOR
|139,40
|7.772.116.306
|% -0,78
|
|THYAO
|226,10
|6.577.945.587
|% -2,79
|
|EREGL
|43,28
|6.454.630.569
|% 3,69
|
|ISCTR
|24,90
|8.910.355.275
|% 7,61
|
|ZOREN
|4,87
|1.783.860.436
|% 2,96
|
|YKBNK
|16,80
|4.246.395.316
|% -1,18
|
|KATMR
|2,26
|467.759.704
|% 9,71
|
|SKBNK
|5,58
|1.065.656.245
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1582
|27,1732
|% 0,19
|
|Euro
|28,9556
|28,9688
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,1898
|33,3562
|% -0,16
|
|Frank
|29,8547
|30,0345
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2206
|7,2568
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|6,37
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.684
|8,96
|
|Cumhuriyet
|11.367
|11.539
|70,00
|
|Tam
|11.115
|11.217
|27,00
|
|Yarım
|5.575
|5.632
|14,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.816
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,58
|20,60
|0,18
|
|B. Petrol
|92,84
|92,84
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METRO
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 633, 467 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 68 kaybederek (% -0.06 ) 8, 425
-
17:57XU100
Endeks 8, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 122, 301.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde 4.05 oranında artışla 27.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 761, 122 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde 7.28 oranında artışla 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 832, 152 adet işlem