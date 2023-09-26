BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.09.2023 17:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/09/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197431
BIST
'
18:058.242
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -62,57
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.241
En Yüksek
8.390
18:0527,2542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0484
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
18:0528,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0295
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
18:051.666,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -10,15
|Açılış
|: 1.666,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOZDE
|32,12
|152.516.726
|% 10,00
|
|TETMT
|2.594,90
|114.590.327
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|87.068.386
|% 10,00
|
|KUVVA
|66,00
|9.175.076
|% 10,00
|
|MAKIM
|58,30
|116.585.901
|% 10,00
|
|MIATK
|711,60
|277.202.655
|% -9,99
|
|SNPAM
|46,76
|4.760.690
|% -9,99
|
|KSTUR
|803,30
|2.618.752
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|111.498.682
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|THYAO
|227,50
|11.387.047.358
|% -2,15
|
|TUPRS
|169,70
|10.760.314.595
|% 2,23
|
|SASA
|50,45
|9.327.827.803
|% 9,91
|
|ISCTR
|24,74
|6.767.444.861
|% -1,67
|
|HEKTS
|25,76
|5.774.782.658
|% 7,96
|
|ZOREN
|5,41
|4.798.454.404
|% 6,71
|
|ALBRK
|4,01
|1.472.177.700
|% -0,50
|
|KATMR
|2,30
|862.589.996
|% -7,26
|
|YKBNK
|17,08
|5.347.122.492
|% -0,12
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2489
|27,2560
|% 0,18
|
|Euro
|28,8113
|28,8587
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,0794
|33,2453
|% -0,14
|
|Frank
|29,6877
|29,8665
|% -0,09
|
|Riyal
|7,2450
|7,2813
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-14,74
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|-9,99
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.049
|11.149
|-49,00
|
|Yarım
|5.542
|5.597
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.799
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,07
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,68
|92,68
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 78 kaybederek (% -0.03 ) 8, 715
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, ALBRK, KATMR
-
17:59XU100
Endeks 8, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 166, 397.00 milyon TL de
-
17:59KATMR
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 460, 137 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 476, 767 adet işlem