BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.09.2023 17:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/09/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197677
BIST
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18:058.214
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -28,50
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.171
En Yüksek
8.299
18:0527,3092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0656
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
18:0528,7646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0380
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
18:051.653,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -10,14
|Açılış
|: 1.653,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.653,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|130,90
|985.919.292
|% 10,00
|
|TETMT
|2.854,30
|123.502.443
|% 10,00
|
|REEDR
|14,96
|1.114.660.019
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.177.158.011
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|24.997.150
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|909.994.881
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|104.548.815
|% -9,99
|
|EKIZ
|38,70
|1.411.766
|% -9,58
|
|SNKRN
|26,84
|4.806.584
|% -8,96
|
|MERCN
|45,22
|147.424.516
|% -8,94
|
|THYAO
|230,40
|10.423.637.540
|% 1,27
|
|TUPRS
|163,70
|8.527.565.978
|% -3,54
|
|ISCTR
|25,50
|6.086.569.118
|% 3,07
|
|CIMSA
|313,00
|5.118.908.838
|% 2,89
|
|SASA
|48,32
|4.467.204.194
|% -4,22
|
|ZOREN
|5,18
|2.255.755.867
|% -4,25
|
|EKGYO
|8,04
|2.927.884.506
|% 0,25
|
|KATMR
|2,43
|692.258.370
|% 5,65
|
|SKBNK
|6,48
|1.661.500.243
|% -0,31
|
|ADESE
|2,41
|604.672.871
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3055
|27,3112
|% 0,25
|
|Euro
|28,7548
|28,7680
|% -0,12
|
|Sterlin
|33,0482
|33,2139
|% 0,19
|
|Frank
|29,5967
|29,7750
|% -0,01
|
|Riyal
|7,2584
|7,2948
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-20,63
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|-9,80
|
|Cumhuriyet
|11.270
|11.440
|-69,00
|
|Tam
|11.017
|11.116
|-42,00
|
|Yarım
|5.526
|5.581
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.791
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,57
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,93
|-0,08
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|1,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSDHO
Yüzde 5.15 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 043, 558 adet işlem
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17:58YAPRK
Yüzde 9.97 oranında artışla 130.20 lira fiyatla işlem gören hissede 339, 616 adet işlem
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17:57MTRKS
Yüzde 7.82 oranında artışla 65.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 801, 087 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 259 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 130, 228.00 milyon TL de
-
17:55DURDO
Yüzde 8.44 oranında artışla 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 067, 656 adet işlem