BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.09.2023 17:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/09/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197947
BIST
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17:598.219
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,98
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.188
En Yüksek
8.288
17:5927,4173
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,5134
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4318
En Düşük
26,9046
17:5929,1118
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 0,6903
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,1118
En Düşük
28,4258
17:591.639,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 18,34
|Açılış
|: 1.639,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.657,29
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EBEBK
|75,90
|1.079.591.972
|% 10,00
|
|SODSN
|65,45
|2.677.149
|% 10,00
|
|QNBFL
|665,50
|17.262.751
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,88
|62.599.342
|% 10,00
|
|MAALT
|824,40
|177.986.817
|% 9,99
|
|ADGYO
|29,52
|417.777.042
|% -10,00
|
|SMRTG
|82,35
|3.076.354.230
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|910.227.393
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|5.384.771
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|131.498.497
|% -9,99
|
|THYAO
|243,20
|23.586.282.556
|% 5,56
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|TUPRS
|164,00
|6.487.290.640
|% 0,18
|
|ISCTR
|25,42
|4.826.912.713
|% -0,31
|
|SASA
|48,20
|4.719.103.127
|% -0,25
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|EKGYO
|8,02
|2.572.309.354
|% -0,25
|
|ODAS
|13,37
|3.324.078.113
|% 4,86
|
|ZOREN
|5,19
|1.276.874.145
|% 0,19
|
|IHLAS
|1,24
|290.030.661
|% 4,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4106
|27,4173
|% 1,91
|
|Euro
|29,0812
|29,1118
|% 2,43
|
|Sterlin
|33,3546
|33,5218
|% 2,52
|
|Frank
|29,7885
|29,9680
|% 2,46
|
|Riyal
|7,2857
|7,3222
|% 1,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-13,33
|
|Altın Gr.
|1.638
|1.638
|16,82
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|10.920
|11.025
|-78,00
|
|Yarım
|5.477
|5.535
|-40,00
|
|Çeyrek
|2.730
|2.768
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,78
|0,28
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|-0,42
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 4.04 oranında artışla 239.70 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 611, 373 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 137, 200 adet işlem
-
17:57HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 698, 230 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 8, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 134, 763.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde 4.03 oranında artışla 711.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 592, 165 adet işlem