BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.10.2023 17:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/10/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 03 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199017
BIST
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18:058.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 26,58
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.462
En Yüksek
8.563
18:0527,5130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0638
|Açılış
|: 27,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
18:0528,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0697
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,3488
En Düşük
28,7254
18:051.614,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.614,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|7.413,80
|21.351.744
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|175.146.802
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.359.022.355
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.719.190
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|588.901.837
|% 10,00
|
|SNPAM
|56,25
|1.017.675
|% -10,00
|
|ISBIR
|130,50
|5.894.310
|% -10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|5.047.072
|% -10,00
|
|QNBFB
|327,30
|3.286.092
|% -9,98
|
|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% -8,72
|
|THYAO
|247,70
|10.824.943.514
|% -2,25
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EREGL
|44,72
|6.635.255.795
|% -0,13
|
|SISE
|56,50
|5.063.722.455
|% 1,35
|
|FROTO
|918,70
|4.981.382.014
|% 8,31
|
|ZOREN
|6,89
|4.125.616.320
|% 9,89
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% -1,07
|
|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 4,73
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.716.371
|% -6,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5030
|27,5130
|% 0,23
|
|Euro
|28,8144
|28,8599
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,1452
|33,3114
|% 0,22
|
|Frank
|29,7533
|29,9326
|% -0,04
|
|Riyal
|7,3109
|7,3476
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-2,71
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,27
|
|Cumhuriyet
|11.084
|11.251
|35,00
|
|Tam
|10.842
|10.973
|33,00
|
|Yarım
|5.438
|5.503
|11,00
|
|Çeyrek
|2.711
|2.752
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,22
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|18,74
|18,76
|0,18
|
|B. Petrol
|91,15
|91,15
|0,44
|