BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.10.2023 17:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/10/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 04 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199596
BIST
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18:058.333
En Düşük
|Değişim
|: -2,12%
|| -180,40
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.329
En Yüksek
8.533
18:0527,5678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1321
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
18:0529,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2487
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
18:051.616,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.616,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAYSE
|49,72
|1.817.149.460
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|276.689.395
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|5.141.904
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|16.356.667
|% 10,00
|
|ATATP
|67,65
|246.597.568
|% 10,00
|
|QNBFB
|294,60
|26.063.557
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|1.456.593
|% -9,96
|
|ORMA
|122,10
|2.379.991
|% -9,96
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|ISYAT
|11,33
|180.499.677
|% -7,89
|
|THYAO
|238,50
|9.040.917.210
|% -3,71
|
|TUPRS
|147,80
|6.951.204.335
|% -4,65
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|EREGL
|43,62
|5.366.848.952
|% -2,46
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|ADESE
|2,60
|813.595.358
|% 8,33
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|KATMR
|2,77
|771.064.935
|% 3,36
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5613
|27,5678
|% 0,48
|
|Euro
|29,0107
|29,0236
|% 0,86
|
|Sterlin
|33,4006
|33,5681
|% 0,86
|
|Frank
|29,9700
|30,1505
|% 0,78
|
|Riyal
|7,3281
|7,3649
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-0,67
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.616
|3,60
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.868
|10.995
|35,00
|
|Yarım
|5.451
|5.514
|17,00
|
|Çeyrek
|2.717
|2.757
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|18,58
|18,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|86,89
|86,89
|-4,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERTU
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 45.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 445, 074 adet işlem
-
17:56PAPIL
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 452, 699 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, PETKM, KCHOL
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 05 kaybederek (% -1.59 ) 7, 308
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ICUGS, SELGD, YESIL, BFREN, FONET, GEREL, GSRAY, ADESE, REEDR