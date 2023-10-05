BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.10.2023 17:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/10/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 05 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200210
BIST
'
18:008.483
En Düşük
|Değişim
|: 1,80%
|| 149,78
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.496
18:0027,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0466
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
18:0029,1144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1283
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
18:001.612,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.612,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler18:00
|OZKGY
|11,00
|626.126.285
|% 10,00
|
|OZKGY
|11,00
|626.126.285
|% 10,00
|
|AYDEM
|23,54
|685.915.888
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|486.278.894
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|21.084.562
|% 10,00
|
|REEDR
|21,64
|384.183.483
|% -9,98
|
|ULAS
|20,72
|4.118.559
|% -9,76
|
|MANAS
|11,06
|231.646.802
|% -8,22
|
|BASCM
|11,00
|1.616.967
|% -8,18
|
|GIPTA
|38,78
|1.988.249.944
|% -6,64
|
|THYAO
|241,10
|9.919.039.703
|% 1,09
|
|YKBNK
|18,92
|7.192.788.329
|% 4,82
|
|PETKM
|23,28
|7.158.757.994
|% 5,82
|
|TUPRS
|151,00
|7.018.482.568
|% 2,17
|
|ZOREN
|6,99
|6.835.757.154
|% -0,29
|
|ZOREN
|6,99
|6.835.757.154
|% -0,29
|
|EKGYO
|8,21
|4.133.058.946
|% 2,63
|
|YKBNK
|18,92
|7.192.788.329
|% 4,82
|
|PETKM
|23,28
|7.158.757.994
|% 5,82
|
|IHLAS
|1,30
|338.355.152
|% 0,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5464
|27,5753
|% 0,17
|
|Euro
|29,0785
|29,1144
|% 0,44
|
|Sterlin
|33,4161
|33,5836
|% 0,22
|
|Frank
|30,0325
|30,2135
|% 0,37
|
|Riyal
|7,3272
|7,3639
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,55
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|9,00
|
|Tam
|10.863
|10.985
|-17,00
|
|Yarım
|5.448
|5.509
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.755
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|18,50
|18,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|85,35
|85,35
|-0,46
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59SKBNK
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 659, 545 adet işlem
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17:58SNGYO
Yüzde 5.40 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 380, 803 adet işlem
-
17:57MAKIM
Yüzde 5.37 oranında artışla 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 242 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, ARCLK
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 93 artarak (% 1.09 ) 7, 342