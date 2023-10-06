BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
06.10.2023 17:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/10/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 06 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201116
BIST
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18:008.465
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -23,05
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
18:0027,6013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0487
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
18:0029,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0823
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
18:001.627,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 15,04
|Açılış
|: 1.627,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.629,74
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISKUR
|4.620.000,00
|4.620.000
|% 10,00
|
|GEREL
|29,92
|276.793.479
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.198.930.058
|% 10,00
|
|GIPTA
|42,68
|1.085.265.272
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|31.726.647
|% 10,00
|
|AKFYE
|18,03
|1.721.240.933
|% -9,17
|
|BALAT
|30,46
|6.239.092
|% -7,64
|
|ATATP
|66,40
|57.281.761
|% -7,13
|
|DIRIT
|8,89
|788.303
|% -5,93
|
|UMPAS
|7,81
|1.725.966
|% -5,68
|
|THYAO
|238,40
|7.375.272.445
|% -1,28
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|PETKM
|23,10
|6.005.515.143
|% -1,70
|
|EREGL
|44,94
|5.873.582.673
|% 1,54
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|ZOREN
|6,83
|2.765.074.258
|% -2,15
|
|SKBNK
|6,93
|2.331.979.114
|% -0,57
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|IHLAS
|1,38
|355.335.317
|% 6,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6006
|27,6087
|% 0,20
|
|Euro
|29,2407
|29,2682
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,7178
|33,8869
|% 0,68
|
|Frank
|30,2445
|30,4267
|% 0,56
|
|Riyal
|7,3378
|7,3746
|% 0,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|13,69
|
|Altın Gr.
|1.627
|1.627
|14,80
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|11.008
|11.121
|114,00
|
|Yarım
|5.521
|5.578
|58,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.789
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,62
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|19,16
|19,19
|0,59
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|0,51
|
Seans Raporu
18:00
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17:59EGGUB
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 152.70 lira fiyatla işlem gören hissede 481, 909 adet işlem
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17:58ONCSM
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 98 kaybederek (% -0.13 ) 7, 389
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BRSAN, BUCIM, ISYAT, TARKM, DMRGD, BANVT, TETMT, GEREL, MIPAZ
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17:57
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