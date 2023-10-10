BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.10.2023 17:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/10/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203907
BIST
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18:058.443
En Düşük
|Değişim
|: 3,04%
|| 249,35
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.451
18:0527,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0585
|Açılış
|: 27,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
18:0529,4363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1520
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
18:051.655,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,64
|Açılış
|: 1.656,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.651,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|110,00
|545.879.556
|% 10,00
|
|ESCOM
|59,95
|107.169.743
|% 10,00
|
|FONET
|27,50
|86.765.822
|% 10,00
|
|TSPOR
|3,85
|234.216.396
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|113.552.572
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|738.886.177
|% -10,00
|
|KUVVA
|67,15
|7.586.691
|% -3,45
|
|IDEAS
|80,20
|63.705.898
|% -2,85
|
|OFSYM
|81,00
|454.853.269
|% -2,70
|
|YKSLN
|15,32
|90.155.251
|% -2,54
|
|THYAO
|238,10
|7.710.322.661
|% 4,80
|
|ASELS
|42,88
|5.710.724.840
|% -2,28
|
|PETKM
|24,64
|5.661.809.736
|% 6,30
|
|EREGL
|45,08
|5.192.302.081
|% 4,16
|
|TUPRS
|147,60
|4.726.070.516
|% -0,20
|
|ZOREN
|6,39
|3.501.313.221
|% 3,90
|
|EKGYO
|8,40
|2.994.076.366
|% 2,56
|
|KATMR
|3,20
|1.143.862.887
|% -0,62
|
|SKBNK
|7,60
|2.308.316.608
|% 9,35
|
|ODAS
|13,65
|3.864.705.490
|% 9,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7212
|27,7275
|% 0,21
|
|Euro
|29,4243
|29,4370
|% 0,52
|
|Sterlin
|33,9040
|34,0741
|% 0,36
|
|Frank
|30,5258
|30,7097
|% 0,36
|
|Riyal
|7,3698
|7,4067
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-2,84
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.657
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|135,00
|
|Tam
|11.256
|11.368
|36,00
|
|Yarım
|5.645
|5.701
|18,00
|
|Çeyrek
|2.814
|2.851
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,50
|0,01
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|-0,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 178, 9 artarak (% 2.50 ) 7, 321
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, YEOTK, KONTR, KONYA, TSPOR, ALMAD, BUCIM, HATSN, DOBUR, KSTUR
-
17:59
QNBFL, NUGYO, PRDGS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ZGOLD, DITAS, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 252 hisse senedinden 224 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 22 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem