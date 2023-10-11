BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.10.2023 17:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/10/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204484
BIST
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18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0222
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
18:0529,4509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0200
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
18:051.670,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 12,24
|Açılış
|: 1.670,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,90
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7329
|27,7390
|% 0,08
|
|Euro
|29,4403
|29,4509
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,0245
|34,1951
|% 0,23
|
|Frank
|30,6082
|30,7926
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3722
|7,4092
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|12,55
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|10,87
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.330
|11.430
|34,00
|
|Yarım
|5.682
|5.737
|22,00
|
|Çeyrek
|2.832
|2.868
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,02
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,63
|0,17
|
|B. Petrol
|85,66
|85,66
|-1,99
|