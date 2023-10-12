BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.10.2023 17:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/10/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205352
BIST
'
18:058.259
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -71,37
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.055
En Yüksek
8.471
18:0527,7538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0926
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
18:0529,3570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0631
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3007
18:051.670,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.670,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.098,90
|222.618.115
|% 10,00
|
|POLTK
|9.997,30
|113.372.586
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|16.004.445
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|8.411.920
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|465.092.963
|% -10,00
|
|ENSRI
|38,70
|523.645.245
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|7.123.292
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|1.308.359
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|30.035.712
|% -10,00
|
|THYAO
|225,10
|8.467.534.087
|% -2,17
|
|ASELS
|43,10
|7.553.636.080
|% 2,67
|
|TUPRS
|147,20
|6.511.655.659
|% 1,94
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|GESAN
|109,80
|5.677.829.204
|% 7,65
|
|EKGYO
|7,93
|3.661.630.402
|% -3,06
|
|ZOREN
|6,33
|2.424.560.534
|% 2,76
|
|ODAS
|13,53
|5.078.978.625
|% 0,22
|
|KATMR
|2,98
|1.129.769.206
|% -2,30
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7490
|27,7547
|% 0,34
|
|Euro
|29,3275
|29,3484
|% -0,24
|
|Sterlin
|33,7771
|33,9465
|% -0,60
|
|Frank
|30,4811
|30,6647
|% -0,28
|
|Riyal
|7,3750
|7,4119
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|-1,89
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|1,79
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.328
|11.432
|-19,00
|
|Yarım
|5.681
|5.738
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.832
|2.869
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,85
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,44
|19,47
|-0,15
|
|B. Petrol
|86,67
|86,67
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NUGYO
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 259, 951 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 73 kaybederek (% -2.52 ) 8, 505
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, KATMR
-
17:56XU100
Endeks 8, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 53 altında . İşlem hacmi 144, 898.00 milyon TL de
-
17:56EUKYO
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 386 adet işlem