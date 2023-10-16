BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.10.2023 17:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/10/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206891
BIST
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18:057.935
En Düşük
|Değişim
|: -2,20%
|| -178,74
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.927
En Yüksek
8.252
18:0527,8940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0592
|Açılış
|: 27,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,8940
En Düşük
27,8100
18:0529,4234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0070
|Açılış
|: 29,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4806
En Düşük
29,3807
18:051.720,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,53
|Açılış
|: 1.720,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FMIZP
|316,80
|232.164.053
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.742.456
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|70.499.275
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|10.360.130
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|7.328.128
|% 10,00
|
|BYDNR
|35,10
|142.431.729
|% -10,00
|
|DMRGD
|16,02
|123.312.469
|% -10,00
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TARKM
|639,00
|80.613.813
|% -10,00
|
|YEOTK
|220,60
|1.326.228.212
|% -10,00
|
|THYAO
|223,00
|7.131.977.835
|% 0,36
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TUPRS
|140,50
|4.959.177.666
|% -4,10
|
|KOZAA
|68,90
|4.084.666.826
|% 1,17
|
|EKGYO
|7,37
|2.582.684.275
|% -3,53
|
|ZOREN
|6,17
|1.958.085.221
|% -1,12
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|ODAS
|12,60
|2.426.901.636
|% -5,97
|
|YKBNK
|18,69
|3.215.732.879
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8343
|27,8595
|% 0,09
|
|Euro
|29,3693
|29,4684
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,9053
|34,0753
|% 0,88
|
|Frank
|30,7988
|30,9844
|% 0,50
|
|Riyal
|7,3983
|7,4354
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-12,77
|
|Altın Gr.
|1.718
|1.718
|-7,50
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.588
|11.692
|265,00
|
|Yarım
|5.812
|5.868
|133,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.934
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,21
|20,23
|-0,08
|
|B. Petrol
|90,09
|90,09
|-0,80
|