BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.10.2023 17:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/10/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207531
BIST
'
18:057.843
En Düşük
|Değişim
|: -3,36%
|| -272,35
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.837
En Yüksek
8.015
18:0528,0129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0786
|Açılış
|: 28,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
18:0529,5236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0573
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,4868
18:051.751,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 23,39
|Açılış
|: 1.751,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.767,55
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INGRM
|412,60
|425.092.828
|% 10,00
|
|HKTM
|75,35
|345.401.042
|% 10,00
|
|MAALT
|1.199,50
|538.267.058
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.476,40
|716.052.861
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,47
|18.347.574
|% 10,00
|
|ENSRI
|37,46
|154.452.483
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.168,20
|26.831.166
|% -10,00
|
|QNBFB
|312,20
|12.212.864
|% -9,98
|
|SARKY
|36,90
|96.189.641
|% -9,82
|
|CASA
|152,60
|23.301.652
|% -9,70
|
|THYAO
|216,50
|6.391.011.118
|% -3,82
|
|TUPRS
|141,20
|5.934.144.862
|% -2,22
|
|BRSAN
|928,00
|4.051.465.734
|% -5,64
|
|ASTOR
|119,00
|3.962.210.188
|% -2,46
|
|YKBNK
|18,46
|3.367.965.235
|% -4,25
|
|ZOREN
|5,94
|2.227.559.734
|% -5,11
|
|EKGYO
|7,33
|2.021.299.496
|% -3,93
|
|YKBNK
|18,46
|3.367.965.235
|% -4,25
|
|PETKM
|21,54
|3.162.042.720
|% -5,77
|
|KATMR
|2,65
|380.950.493
|% -5,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9990
|28,0054
|% 0,25
|
|Euro
|29,4982
|29,5371
|% -0,15
|
|Sterlin
|33,9273
|34,0974
|% -0,08
|
|Frank
|31,0503
|31,2374
|% 0,39
|
|Riyal
|7,4455
|7,4828
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|21,33
|
|Altın Gr.
|1.751
|1.752
|23,14
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.847
|11.968
|197,00
|
|Yarım
|5.942
|6.007
|99,00
|
|Çeyrek
|2.962
|3.003
|49,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,53
|0,02
|
|B. Petrol
|91,28
|91,28
|1,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EMKEL
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 31.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 280 adet işlem
-
17:58BIGCH
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 31.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 385, 403 adet işlem
-
17:57DGNMO
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 779, 722 adet işlem
-
17:56BYDNR
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 580 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 888 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 8 altında . İşlem hacmi 90, 084.00 milyon TL de