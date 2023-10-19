BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.10.2023 17:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/10/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 19 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207778
BIST
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18:007.769
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -73,63
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.728
En Yüksek
7.971
18:0027,9919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0079
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
18:0029,6816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1590
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
18:001.759,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 7,42
|Açılış
|: 1.759,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TARKM
|660,00
|113.301.330
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|41.626.201
|% 10,00
|
|KONYA
|8.241,20
|796.691.211
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|5.624.320
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.624,00
|143.597.010
|% 10,00
|
|MAALT
|1.079,60
|353.127.002
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,63
|180.692.360
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|13.450.560
|% -10,00
|
|AYCES
|540,10
|91.090.973
|% -10,00
|
|ATSYH
|72,50
|2.866.426
|% -9,99
|
|THYAO
|213,60
|8.764.512.643
|% -1,34
|
|TUPRS
|133,40
|5.686.415.341
|% -5,52
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|ASELS
|41,10
|3.510.230.843
|% 3,53
|
|EKGYO
|7,19
|2.354.900.514
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,74
|1.453.950.799
|% -3,37
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|ODAS
|11,40
|2.029.157.596
|% -4,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9851
|27,9909
|% -0,03
|
|Euro
|29,6720
|29,6878
|% 0,56
|
|Sterlin
|33,9029
|34,0729
|% 0,12
|
|Frank
|31,1198
|31,3073
|% 0,42
|
|Riyal
|7,4393
|7,4766
|% 0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|7,17
|
|Altın Gr.
|1.756
|1.757
|4,60
|
|Cumhuriyet
|12.122
|12.305
|-39,00
|
|Tam
|11.853
|11.951
|-44,00
|
|Yarım
|5.945
|6.000
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.963
|3.000
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,79
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,45
|20,47
|-0,09
|
|B. Petrol
|91,08
|91,08
|-0,42
|
Seans Raporu
18:00
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17:59GUBRF
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 333.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 301 adet işlem
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17:58TUPRS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 134.00 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 334, 700 adet işlem
-
17:57KMPUR
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 75.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 675 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 92, 953.00 milyon TL de
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17:56UNLU
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 22.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 222 adet işlem