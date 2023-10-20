BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.10.2023 17:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/10/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208165
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0528,0063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0253
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,7047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0264
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.793,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 18,83
|Açılış
|: 1.793,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.794,69
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|1.156,50
|16.143.339
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.786,40
|147.168.891
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.720,00
|6.000.409
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.174.129
|% 9,99
|
|MEKAG
|48,66
|20.075.608
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.635.015
|% -10,00
|
|POLTK
|9.268,00
|21.071.864
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|98.534.621
|% -9,98
|
|TUCLK
|92,20
|70.232.538
|% -9,96
|
|ENSRI
|30,36
|16.791.188
|% -9,96
|
|THYAO
|207,30
|7.128.022.343
|% -2,95
|
|TUPRS
|130,10
|4.849.655.329
|% -2,47
|
|ASELS
|40,02
|4.117.590.285
|% -2,63
|
|PETKM
|20,32
|3.664.253.641
|% -2,50
|
|YKBNK
|17,85
|2.928.424.996
|% -4,08
|
|ZOREN
|5,73
|2.800.925.729
|% -0,17
|
|EKGYO
|6,90
|1.737.237.343
|% -4,03
|
|ODAS
|11,79
|2.524.434.409
|% 3,42
|
|PETKM
|20,32
|3.664.253.641
|% -2,50
|
|YKBNK
|17,85
|2.928.424.996
|% -4,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9995
|28,0063
|% 0,09
|
|Euro
|29,6785
|29,7047
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,9208
|34,0910
|% 0,20
|
|Frank
|31,2851
|31,4736
|% 0,16
|
|Riyal
|7,4437
|7,4811
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|17,94
|
|Altın Gr.
|1.791
|1.791
|15,78
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|12.057
|12.156
|84,00
|
|Yarım
|6.047
|6.103
|42,00
|
|Çeyrek
|3.014
|3.052
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|21,20
|21,23
|0,49
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem