BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.10.2023 17:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/10/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210964
BIST
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18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0466
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0709
18:0529,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0261
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,7079
18:051.817,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 19,99
|Açılış
|: 1.817,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1610
|28,2073
|% 0,17
|
|Euro
|29,7630
|29,7948
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,0640
|34,2349
|% 0,05
|
|Frank
|31,1319
|31,3194
|% -0,21
|
|Riyal
|7,4919
|7,5295
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.006
|20,65
|
|Altın Gr.
|1.815
|1.816
|18,41
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.040
|12.162
|114,00
|
|Yarım
|6.038
|6.106
|57,00
|
|Çeyrek
|3.010
|3.053
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|0,24
|
|B. Petrol
|89,94
|89,94
|2,01
|