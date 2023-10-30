BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.10.2023 17:42
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/10/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211568
BIST
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18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,44
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1032
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,3466
En Düşük
28,1277
18:0530,0308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2454
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,0488
En Düşük
29,7300
18:051.817,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,17
|Açılış
|: 1.817,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.817,19
|
1.826,16
En Düşük
1.805,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2644
|28,2699
|% 0,37
|
|Euro
|30,0188
|30,0308
|% 0,82
|
|Sterlin
|34,2665
|34,4383
|% 0,67
|
|Frank
|31,2225
|31,4106
|% 0,45
|
|Riyal
|7,5109
|7,5485
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|-7,39
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|0,03
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.952
|12.069
|21,00
|
|Yarım
|5.994
|6.059
|10,00
|
|Çeyrek
|2.988
|3.030
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|21,15
|21,17
|0,21
|
|B. Petrol
|86,73
|86,73
|-2,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
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17:58
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MHRGY, PRZMA, INTEM, ISBTR, MRSHL
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