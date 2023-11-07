BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.11.2023 17:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/11/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 07 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215117
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -23,22
|Açılış
|: 7.874
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,5193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0798
|Açılış
|: 28,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4900
|
28,6403
En Düşük
28,3567
18:0530,4888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0209
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6859
En Düşük
30,4009
18:051.799,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -8,78
|Açılış
|: 1.799,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.793,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4777
|28,5296
|% 0,32
|
|Euro
|30,4675
|30,4811
|% -0,09
|
|Sterlin
|34,9576
|35,1329
|% -0,11
|
|Frank
|31,5418
|31,7318
|% 0,10
|
|Riyal
|7,5759
|7,6139
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|897,67
|899,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.057,01
|1.060,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,90
|82,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,04
|1.963,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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