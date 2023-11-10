BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.11.2023 17:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/11/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217027
BIST
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17:397.811
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -30,76
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
17:3928,5670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1038
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
17:3930,5228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0827
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
17:391.786,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,79
|Açılış
|: 1.786,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.782,56
BIST En Aktif Hisseler17:39
|IHLGM
|1,54
|90.092.526
|% 10,00
|
|REEDR
|26,86
|3.716.609.029
|% 9,99
|
|ARENA
|26,42
|57.915.964
|% 9,99
|
|ARDYZ
|25,14
|277.270.208
|% 9,97
|
|BYDNR
|35,06
|65.291.586
|% 9,97
|
|ISBTR
|640.712,50
|2.015.708
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|7.334.304
|% -9,95
|
|EUKYO
|13,02
|9.766.203
|% -9,90
|
|VAKKO
|88,00
|106.453.194
|% -9,28
|
|EMNIS
|120,20
|1.525.467
|% -8,94
|
|THYAO
|230,70
|6.136.335.830
|% 0,22
|
|REEDR
|26,86
|3.716.609.029
|% 9,99
|
|EREGL
|38,38
|2.825.692.960
|% 2,29
|
|TUPRS
|150,30
|2.824.818.805
|% -0,20
|
|TABGD
|187,00
|2.473.101.159
|% 2,47
|
|EKGYO
|6,85
|1.344.520.042
|% 0,29
|
|IHLAS
|1,26
|218.620.851
|% 6,78
|
|ZOREN
|5,24
|826.117.511
|% -2,06
|
|REEDR
|26,86
|3.716.609.029
|% 9,99
|
|MHRGY
|5,67
|642.274.401
|% 2,35
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5613
|28,5670
|% 0,36
|
|Euro
|30,5088
|30,5228
|% 0,27
|
|Sterlin
|34,7800
|34,9544
|% 0,30
|
|Frank
|31,5450
|31,7350
|% 0,54
|
|Riyal
|7,5925
|7,6306
|% 0,35
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|847,79
|850,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,17
|971,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,03
|81,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.943,71
|1.943,99
|% 0,66
|