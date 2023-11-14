BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.11.2023 17:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/11/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 14 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217906
BIST
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18:057.671
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 102,75
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.520
En Yüksek
7.689
18:0528,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0522
|Açılış
|: 28,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
18:0531,1731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,5517
|Açılış
|: 30,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,1731
En Düşük
30,5634
18:051.806,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 17,41
|Açılış
|: 1.806,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.813,88
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|22,22
|144.364.191
|% 10,00
|
|ARASE
|67,65
|579.796.504
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|378.832.243
|% 10,00
|
|CRDFA
|6,71
|69.470.738
|% 10,00
|
|ESEN
|103,40
|302.182.710
|% 10,00
|
|PRZMA
|56,70
|62.022.557
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|5.177.975
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|13.109.411
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|43.903.092
|% -9,99
|
|MARKA
|34,22
|7.333.417
|% -9,99
|
|THYAO
|237,10
|8.949.736.377
|% 2,11
|
|TUPRS
|152,20
|4.173.415.834
|% 3,54
|
|EKGYO
|7,49
|3.970.841.824
|% 6,85
|
|ISCTR
|20,08
|3.479.718.035
|% 1,41
|
|PETKM
|21,48
|3.388.996.554
|% 6,34
|
|EKGYO
|7,49
|3.970.841.824
|% 6,85
|
|IHLAS
|1,47
|396.745.270
|% 7,30
|
|ISCTR
|20,08
|3.479.718.035
|% 1,41
|
|ZOREN
|5,11
|856.677.307
|% 2,61
|
|YKBNK
|16,29
|2.672.132.008
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6159
|28,6467
|% 0,20
|
|Euro
|31,1495
|31,1706
|% 1,79
|
|Sterlin
|35,6537
|35,8325
|% 1,86
|
|Frank
|32,0328
|32,2257
|% 1,43
|
|Riyal
|7,6108
|7,6490
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|890,71
|893,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,98
|1.028,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,73
|82,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,82
|1.964,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FENER
Yüzde 5.94 oranında artışla 117.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 842, 915 adet işlem
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17:58TARKM
Yüzde 9.97 oranında artışla 739.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 385, 424 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 22 artarak (% 1.43 ) 8, 049
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MAALT, ESEN
-
17:56XU100
Endeks 7, 647 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 73, 461.00 milyon TL de