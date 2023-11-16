BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.11.2023 17:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/11/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218479
BIST
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18:057.781
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 114,81
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.813
18:0528,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0202
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
18:0531,1796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0561
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2972
En Düşük
31,0707
18:051.825,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 19,50
|Açılış
|: 1.825,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.832,54
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|240,90
|8.812.109
|% 10,00
|
|DOKTA
|42,46
|78.726.453
|% 10,00
|
|COSMO
|153,10
|44.888.808
|% 9,99
|
|ARDYZ
|26,88
|315.915.831
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|23.168.293
|% 9,98
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|MARKA
|29,88
|5.042.939
|% -10,00
|
|AVHOL
|60,40
|306.897.997
|% -9,99
|
|ARASE
|66,30
|1.000.728.623
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,83
|6.069.435
|% -9,96
|
|THYAO
|244,30
|10.348.943.796
|% 3,69
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|TUPRS
|154,10
|4.533.990.690
|% 1,58
|
|SAHOL
|58,50
|3.713.554.195
|% 1,21
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|EKGYO
|7,54
|1.695.794.936
|% 0,67
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|IHLAS
|1,48
|247.848.918
|% 1,37
|
|IHLGM
|2,04
|310.164.097
|% 9,09
|
|ZOREN
|5,06
|762.863.231
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6475
|28,6991
|% 0,07
|
|Euro
|31,1553
|31,1796
|% 0,18
|
|Sterlin
|35,5076
|35,6857
|% 0,09
|
|Frank
|32,1654
|32,3592
|% 0,05
|
|Riyal
|7,6223
|7,6605
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,87
|% 0,66
|
|Platin
|900,38
|902,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,55
|1.041,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,66
|77,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,61
|1.982,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHLGM
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17:58XU030
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, IHLAS, REEDR
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MIATK, AVHOL
-
17:58XU100
Endeks 7, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 69, 463.00 milyon TL de