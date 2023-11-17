BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.11.2023 17:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/11/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218735
BIST
'
18:057.853
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 72,68
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.864
18:0528,7023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0476
|Açılış
|: 28,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
18:0531,2746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1265
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
18:051.829,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.829,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANELE
|10,67
|47.451.298
|% 10,00
|
|ATSYH
|69,30
|3.465.347
|% 10,00
|
|KRONT
|15,40
|78.772.885
|% 10,00
|
|RUBNS
|30,20
|72.940.816
|% 9,98
|
|DOGUB
|14,54
|52.457.569
|% 9,98
|
|QNBFL
|1.076,00
|11.799.595
|% -9,96
|
|CASA
|113,10
|34.070.735
|% -9,95
|
|AVTUR
|9,23
|6.784.336
|% -9,95
|
|KLNMA
|53,00
|8.699.251
|% -9,25
|
|AVHOL
|55,10
|612.647.613
|% -8,77
|
|THYAO
|254,25
|12.204.388.419
|% 4,07
|
|MIATK
|729,00
|5.490.496.184
|% 3,85
|
|TUPRS
|153,50
|3.386.726.323
|% -0,39
|
|REEDR
|29,70
|3.213.481.132
|% 0,00
|
|MARBL
|19,93
|2.504.649.887
|% -6,43
|
|EKGYO
|7,53
|1.345.006.372
|% -0,13
|
|ZOREN
|5,05
|782.502.087
|% -0,20
|
|IHLAS
|1,43
|196.875.266
|% -3,38
|
|IHLGM
|1,98
|254.162.311
|% -2,94
|
|MARBL
|19,93
|2.504.649.887
|% -6,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6930
|28,7023
|% 0,17
|
|Euro
|31,2623
|31,2746
|% 0,41
|
|Sterlin
|35,5433
|35,7216
|% 0,25
|
|Frank
|32,2133
|32,4074
|% 0,34
|
|Riyal
|7,6292
|7,6674
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,71
|23,73
|% 0,66
|
|Platin
|897,75
|900,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,40
|1.055,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,52
|79,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,61
|1.982,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 74 artarak (% 0.87 ) 8, 306
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ZOREN
-
17:59MEKAG
Yüzde 9.36 oranında artışla 69.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 234, 483 adet işlem
-
17:58IHYAY
Yüzde 5.17 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 169, 926 adet işlem
-
17:55SAMAT
Yüzde 5.51 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 254 adet işlem