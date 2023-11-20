BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.11.2023 17:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/11/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218944
BIST
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18:057.946
En Düşük
|Değişim
|: 1,18%
|| 93,01
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.985
18:0528,7608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0834
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7818
En Düşük
28,6078
18:0531,5391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,2084
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5556
En Düşük
31,2258
18:051.824,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,80
|Açılış
|: 1.824,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.817,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYAYO
|27,94
|13.051.691
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|49.792.846
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|223.798.833
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.413.882
|% 10,00
|
|BRSAN
|804,00
|1.963.061.012
|% 9,99
|
|ISBTR
|627.965,00
|6.290.750
|% -10,00
|
|KLNMA
|47,70
|13.557.477
|% -10,00
|
|BALAT
|34,12
|5.595.996
|% -9,97
|
|AYES
|45,96
|7.286.202
|% -9,97
|
|KSTUR
|2.101,00
|5.509.763
|% -9,75
|
|THYAO
|254,75
|9.478.275.377
|% 0,20
|
|ASELS
|44,60
|3.864.251.470
|% 5,64
|
|EREGL
|39,60
|3.805.395.266
|% 3,45
|
|TUPRS
|153,60
|3.572.879.201
|% 0,07
|
|MIATK
|51,00
|2.569.647.828
|% -9,05
|
|ZOREN
|5,08
|1.081.007.118
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,65
|1.499.169.663
|% 1,59
|
|ISCTR
|20,82
|2.471.115.491
|% 1,36
|
|IHLAS
|1,36
|146.730.863
|% -4,90
|
|SKBNK
|7,23
|761.821.620
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6976
|28,7152
|% 0,13
|
|Euro
|31,4226
|31,5248
|% 0,62
|
|Sterlin
|35,8311
|36,0108
|% 0,57
|
|Frank
|32,3595
|32,5545
|% 0,35
|
|Riyal
|7,6428
|7,6812
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,43
|23,47
|% 0,66
|
|Platin
|920,66
|922,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.086,11
|1.090,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,79
|82,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.973,01
|1.973,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RNPOL
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 178, 580 adet işlem
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17:56ASELS
Yüzde 5.54 oranında artışla 44.56 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 817, 448 adet işlem
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17:55KRSTL
Yüzde 7.09 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 405, 297 adet işlem
-
17:54PENTA
Yüzde 5.93 oranında artışla 24.66 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 673, 750 adet işlem
-
17:53EDATA
Yüzde 7.93 oranında artışla 19.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 379, 925 adet işlem