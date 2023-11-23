BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.11.2023 17:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/11/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219672
BIST
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17:597.899
En Düşük
|Değişim
|: -1,11%
|| -88,44
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.899
En Yüksek
8.062
17:5928,8329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0183
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,5567
17:5931,5221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0902
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,2229
17:591.845,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.845,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SAMAT
|29,48
|136.697.108
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,78
|272.934.789
|% 10,00
|
|TERA
|44,24
|119.042.630
|% 10,00
|
|VERTU
|48,62
|120.107.592
|% 10,00
|
|FONET
|28,66
|129.159.287
|% 9,98
|
|YBTAS
|130.077,50
|11.412.938
|% -10,00
|
|DAPGM
|62,20
|31.966.695
|% -9,99
|
|ISBTR
|648.097,50
|2.644.293
|% -9,99
|
|ORMA
|202,90
|10.398.991
|% -9,98
|
|PRZMA
|49,60
|41.644.943
|% -9,98
|
|THYAO
|260,75
|16.367.918.856
|% -0,48
|
|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% -0,28
|
|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 2,45
|
|AKBNK
|31,46
|5.009.791.408
|% 1,88
|
|TUPRS
|149,90
|4.684.476.142
|% -3,66
|
|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 2,45
|
|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,26
|1.628.022.856
|% -3,97
|
|IHLAS
|1,33
|261.950.282
|% -2,21
|
|ZOREN
|4,97
|847.852.134
|% -1,58
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8209
|28,8410
|% -0,04
|
|Euro
|31,4740
|31,5162
|% 0,27
|
|Sterlin
|36,0121
|36,1927
|% 0,19
|
|Frank
|32,4937
|32,6894
|% -0,07
|
|Riyal
|7,6635
|7,7019
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,70
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|915,71
|917,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,75
|1.046,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,75
|80,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.990,27
|1.990,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:59AKCNS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 157.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 173 adet işlem
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Endeks 7, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 93, 410.00 milyon TL de
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17:58TARKM
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 699.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 184, 167 adet işlem
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17:57KOZAA
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 175, 490 adet işlem
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17:56DESA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 926 adet işlem